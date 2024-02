Critiques contre le report: L’Apr approuve et soutient son président

Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr) est plus que jamais aux côtés de son président. Alors que les critiques fusent de partout, le parti présidentiel a publié un communiqué, hier, pour saluer «l’adoption de la loi à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés et engage tous les démocrates et républicains au respect de cette décision souveraine des représentants du peuple».



Après avoir «félicité vivement» le Président Sall «pour sa volonté, sans cesse renouvelée, de dialoguer régulièrement avec toutes les franges de la population», le Sen appelle tous les Sénégalais à «consolider la paix et la concorde nationale et à bâtir des consensus dynamiques», relate Bes Bi.

