Croisement Cambéréne: Un camion percute mortellement un conducteur de moto

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Septembre 2019 à 13:38

Un conducteur de moto âgé de 25 ans a été mortellement heurté samedi matin par un camion sur la route nationale numéro 1 à hauteur du rond-point du croisement de Cambérène, a appris l’APS.



L’accident est survenu vers 9h30 à environ 30 m de la station clean oil sur la RN1 en allant vers le rond-point de Pikine, précise une source sécuritaire.



La même source souligne que l’une des victimes de nationalité malienne âgée de 25 ans a succombé à ses blessures et l’autre évacuée à l’hôpital de Pikine.



"La moto était sous le camion et les deux victimes étaient couchées sur la droite", ajoute-t-elle.



Elles ne portaient pas de casques de sécurité, indique-t-on, signalant qu’elles travaillent pour une compagnie de transport sous-régionale basée à la gare routière des Baux-Maraîchers.

