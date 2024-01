Croissance du Pib : Le secteur tertiaire a contribué le plus avec un apport de 2,6 points en 2022

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

« A l’exception des « services d’administration publique », de « l’hébergement et de la restauration » et des « activités spécialisées, scientifiques et techniques », toutes les autres branches, bien qu’ayant enregistré des évolutions positives de leur valeur ajoutée, sont au ralenti, comparativement aux évolutions de 2021 », lit-on dans le document.



Les activités d’hébergement et de restauration ont progressé de 9,4% en 2022 contre 8,4% en 2021, en rapport avec la reprise de l’activité touristique après la pandémie du Covid19. *



Quant à l’activité des services spécialisés scientifiques et techniques, elle s’est bonifiée de 14,7% principalement sous l’effet de la vigueur des activités de la R&D et de la prospection minière. Enfin, les services fournis par l’administration publique ont enregistré une croissance de 5,0% en 2022 contre 4,6% en 2021 à la suite de l’augmentation des effectifs de la fonction publique (+3,2%).



« Compte tenu de son poids dans le Pib réel (52,1% en 2022) et de son évolution, le secteur tertiaire est celui qui a le plus contribué à la croissance du Pib en 2022 avec un apport de 2,6 points », précise l’Ansd.

Adou FAYE





Source : Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans un rapport sur les comptes nationaux, le secteur tertiaire n’échappe pas au ralentissement de l’activité. Le secteur tertiaire, renseigne l’Ansd, a enregistré une croissance de 5,1% en 2022, après 7,7% en 2021.Source : https://www.lejecos.com/Croissance-du-Pib-Le-secte...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook