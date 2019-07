Croissance en Afrique: le Président Macky Sall mise sur les jeunes Le président Macky Sall, a insisté sur la nécessité de valoriser le développement économique du continent par les jeunes. C’était samedi dernier à Abuja, au panel présidentiel du Forum annuel de la fondation Tony Elumelu pour l’entrepreneuriat (Tef). Il a souligné la nécessité de promouvoir l’économie numérique, avec une digitalisation plus importante des systèmes de gestion de l’activité économique, dans tous les secteurs.

Il a dit, à ce niveau, l’obligation des Etats d’assainir l’environnement des affaires en luttant contre la corruption et en réformant l’environnement des affaires « afin qu’investir ne soit plus un risque ».



Le Sénégal « travaille à l’instauration de tribunaux de commerce et à la dématérialisation des procédures », a-t-il dit, soulignant la discrimination positive pour le financement des jeunes à travers la Délégation à l’entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes (Der), en dotant annuellement les jeunes start-ups d’un montant de trois milliards de FCfa.



Pour sa part, le Président de la Tef, Tony Elumelu, a insisté sur l’importance d’aider la jeunesse africaine à devenir autonome. Le continent compte 668 millions de jeunes, dont 12 à 13 millions qui intègrent, chaque année, le marché de l’emploi et seulement, trois millions d'entre eux décrochent un emploi décent.

