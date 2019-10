Croix-Rouge: les travailleurs restés 4 mois sans salaire Les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise sont restés 4 mois sans percevoir de salaire. C’est ce qu’a annoncé le délégué du personnel et responsable syndical, Seydou Badji, ce lundi sur la RFM.

« Il devait y avoir une passation de service aujourd’hui entre le président sortant et sa remplaçante. Mais à notre grande surprise, alors qu’on préparait cette cérémonie, on nous a dit que cette passation est annulée. Sans nous donner d’information supplémentaire.



Séance tenante, nous avons tenu une assemblée générale pour exiger que notre lanterne soit éclairée et que notre situation soit prise en compte, puisque nous sommes restés plus de 4 mois sans salaire », a déclaré le responsable syndical.



Seydou Badji annonce des actions d’envergure la semaine prochaine; pour que leur cause soit entendue.

