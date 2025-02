Crous Diamniadio, Bambey et Kaolack : Les enquêteurs seraient aux trousses des anciens directeurs Le procureur de la République, Ibrahima NDOYE, selon une source, aurait demandé aux enquêteurs de la DIC (Division des Investigations Criminelles) d’ouvrir des enquêtes préliminaires sur la gestion des anciens directeurs des CROUS de Sine Saloum, de Bambey et de Diamniadio. Il s’agit de Dr Ousseynou Diop, de Moussa Hamady Sarr et de Dr Moustapha Guèye, qui seraient dans le collimateur des enquêteurs pour des contrats fictifs, des détournements d’objectifs, des malversations financières, entre autres…



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Le successeur d’Abdou Karim Diop, d’après une source très proche du Temple de Thémis, aurait demandé aux unités d’enquête de la police judiciaire de la DIC, « dans le respect des principes directeurs de la procédure pénale et des droits des mis en cause », d’ouvrir des enquêtes préliminaires afin de confirmer les rapports de l’Inspection Générale des Finances (IGF) en rassemblant toutes les preuves nécessaires pour tirer les choses au clair. Le procureur Ibrahima Ndoye aurait précisé, selon notre source, que ces enquêtes démarreront sans délai et seront menées avec la célérité nécessaire.



D’après le journal L'Evidence, de fortes suspicions de prévarication pèseraient sur la gestion de ces anciens directeurs des centres universitaires, avec des fonds avoisinant les 8 milliards de Fcfa. Pour les principaux indexés, Ousseynou Diop (maire de la commune de Sibasor), Moussa Hamady Sarr (élu député sur la liste départementale de Podor de la coalition Jaam ak Jeriñ) et Dr Moustapha Guèye (époux de l’ancienne ministre Fatou Diané), des contrats fictifs d’agents, de location de véhicules, ainsi que des surfacturations sont à l’origine des enquêtes.



Des errements très graves et des salaires illégalement payés à des fonctionnaires et des maires auraient été révélés dans la gestion des œuvres universitaires. Particulièrement visé par les rapports qui seront transmis à Youssoupha DIALLO, Procureur général près la Cour d’Appel de Kaolack dans les prochaines heures, Dr Ousseynou Diop aurait accusé de dérives invraisemblables ayant de lourdes conséquences sur les finances du CROUS de l’USSEIN (Université Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niasse).



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook