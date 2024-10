Crues du Fleuve Sénégal : Au total, 774 ménages impactés

«Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État, pour venir en aide aux milliers de familles affectées par cette catastrophe naturelle. À la date du 18 octobre 2024, les crues ont causé l'inondation de plus de 44 sites dans la région de Matam et de 51 villages dans la région de Saint-Louis. Les départements de Tambacounda et de Bakel, ont également été gravement impactés. Au total, 774 ménages (soit environ 55 600 personnes), sont directement touchés, et 1002 hectares de champs ont été inondés, affectant principalement, les cultures de piment (49,19 %), de riz (21,59 %) et de maïs (10,56 %) », révèle M. Sarré.





Face à l’urgence, a-t-il, ajouté, le Gouvernement a immédiatement débloqué 8 milliards de francs Cfa, pour financer les premières mesures d’urgence. Selon le porte-parole du gouvernement, l’État, sous la coordination du Ministre de l’Intérieur, a mobilisé les ministères des Forces Armées, de la Santé, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ainsi que les autorités territoriales et décentralisées. Les Forces armées et le Csar ont acheminé 500 tonnes de vivres, des tentes, des matelas, des moustiquaires et d’autres produits de première nécessité aux sinistrés.



À Bakel, en particulier, précise-t-on, 150 tonnes de riz et 1 000 000 litres d'eau potable ont été distribués. Un hôpital militaire de niveau 1 a été déployé pour offrir des consultations médicales gratuites aux populations touchées, tandis que des patrouilles de sécurité veillent à la protection des sites de relogement.



L’État reste déterminé à aller au-delà de l’urgence et a déjà planifié la construction d’infrastructures résilientes, telles que des digues de protection et des routes adaptées pour prévenir de futures inondations. La reconstruction des ponts de Laly et de Niaoulène Tano, ainsi que d'autres infrastructures endommagées, est également en cours. Selon le porte-parole du gouvernement, le Président Bassirou Diomaye Faye a appelé les populations à la résilience et à la solidarité en ces temps difficiles.



Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour ajuster ses interventions en fonction des besoins émergents.

