Cte de Pikine et de Rufisque: Les conséquences du variant Delta chez les femmes enceintes

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|

La troisième vague du coronavirus n’épargne pas les femmes enceintes. Selon le Dr Abdou Aziz Diouf, gynécologue à l’hôpital de Pikine qui s’exprimait ce jeudi, lors du point du jour consacré à l’évolution de la maladie, des cas ont été enregistrés chez des femmes en état de grossesse dans le Centre de traitement épidémiologique de l’hôpital de Pikine et de l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque.



«Au centre hospitalier de Pikine disposant récemment d’un Cte et à l’hôpital Youssoou Mbargane Diop de Rufisque, nous avons enregistré au cours de cette 3e vague, 22 cas de Covid-19 chez les femmes enceintes, dont 19 femmes enceintes et 2 femmes qui sont allaitantes.



Leur âge moyen était de 30 ans. Nous avons noté 6 cas grave, dont l’atteinte pulmonaire était supérieure à 75%. 4 décès maternels ont été enregistrés», a regretté la blouse blanche.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos