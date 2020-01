Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cuisses de grenouilles: Très peu caloriques, les bienfaits sur la santé et dans un régime ! Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 14:20 commentaire(s)|

Les cuisses de grenouille sont utilisées comme ingrédient principal ou secondaire dans des préparations culinaires de plusieurs pays situés dans au moins trois continents.



Qualités nutritionnelles de la cuisse de grenouille



Avec 72 kilocalories pour 100 grammes, la grenouille est un produit particulièrement maigre dont la chair, dit-on, rappelle un peu celle du poulet. Riche en protéines (16,5 grammes pour 100 grammes), elle est totalement dépourvue de lipides... lorsqu'elles sont crues.



Les cuisses de grenouilles, des alliées pour maigrir



Les cuisses de grenouilles n’étant pas caloriques, leur chair tendre et goûteuse n’est pas grasse, seulement 70 calories pour 100 grammes.



Les cuisses de grenouilles que nous consommons plutôt à l’occasion des fêtes pour teinter le repas d’originalité sont pour la plupart des rainettes vertes ou rousses qui vivent tranquillement dans les rivières, les lacs ou les mares.



Les bienfaits sur la santé et dans un régime



Les cuisses de grenouilles, pleines de protéines, ne contiennent aucun glucide et seulement une trace de lipide (0,5 gr). Elles sont généralement autorisées dans les régimes hyper protéinés afin de nourrir votre masse musculaire tout en tapant dans nos graisses, au même titre que les viandes ou les poissons.

Elles ont d’autres vertus appréciables cependant :



- une haute teneur en vitamines B (B1, B2 et PP)qui améliorent la croissance des cellules, le fonctionnement du système immunitaire ainsi que celui du système nerveux et maintiennent la peau en bonne santé.



- Riches en iode, en fer et en zinc.



Cuisiner les cuisses de grenouilles



Mais comme les cuisses de grenouille peuvent être préparées de multiples façons, c'est là que se fera la différence : frites, sautées, panées ou même apprêtées à la provençale, elles seront évidemment moins « légères » que simplement pochées ou rôties au four.











Yolande Jakin



