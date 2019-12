Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Culture : A 12 ans, Yvan Adepo est le plus jeune écrivain ivoirien Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 10:30 | | 0 commentaire(s)| De la classe de 4e qu’il fait, Yvann Adepopublie a sorti son premier roman intitulé ‘’Rose Miller à l’école royale’’ aux éditions Jets d’encre. Âgé de seulement 12 ans, le jeune écrivain transporte ses lecteurs dans un monde coloré d’amitié et de magie à travers les aventures d’une brave héroïne qui protège son royaume, aux dépens de sa vie.





La trame de ce premier roman de l’artiste combine amitié, magie, détermination et opiniâtreté dans un univers fantastique entremêlé de dangers et d’embûches surtout qu’un complot menace une couronne, tout un royaume.



Dans son roman, Yvann raconte l’histoire de sa brave héroïne, Rose Miller âgée de 10 ans. Celle-ci mène une vie assez ordinaire jusqu’au jour où les circonstances la placent face à son destin. Elle est l’héritière du trône royal de Rasboria.



Le tremplin royal commence alors avec les éternelles responsabilités, à ses 10 ans! La jeune héroïne intègre l’académie royale, là où elle débute sa nouvelle vie. Cours épuisants, professeurs tyranniques, règles assez dures, Rose Miller se frotte ainsi à la difficile vie de princesse. Avec le soutien des princes Ethann et Himran, parviendra-t-elle à sauver son royaume de la menace qui la guette ?



La nouvelle Fierté ivoirienne est né le 2 mai 2007 à Abidjan-Côte d’Ivoire. Il est actuellement en classe de 4ème à Accra, la capitale du Ghana, son lieu de résidence. ‘’Rose Miller à l’école royale’’ est son premier roman avec lequel il invite à découvrir le courage tel que compris par son esprit de jeune enfant.







