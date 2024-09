Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Culture : Canal+ Sénégal appelé à renforcer son soutien au cinéma sénégalais dans sa programmation 2024-2025 Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024 à 19:54 | | 0 commentaire(s)| À l'occasion de la rentrée 2024-2025 du bouquet Canal+, Oumar Sall, directeur de Cinekap, a invité Djiby Ba, chargé d’acquisition et responsable de production de Canal+ Sénégal, à intégrer davantage le cinéma dans les programmes de la chaîne dédiée aux séries sénégalaises. Selon lui, l’époque actuelle est marquée par l’avènement du transmédia, une convergence entre télévision et cinéma.

Il encourage ainsi les responsables de Canal+ à acquérir les droits de diffusion de films, notamment ceux réalisés par de jeunes cinéastes, qui souvent débutent avec des courts-métrages avant de se lancer dans des productions plus longues, telles que des longs-métrages ou des séries.



M. Sall insiste sur le rôle crucial de la télévision dans l'accompagnement des cinéastes, en investissant non seulement dans la coproduction de films, mais aussi en achetant et préachetant des œuvres, conformément aux cahiers de charges. Il estime que la télévision doit dépasser le simple rôle de diffuseur de flux.



À ce titre, il met en avant l’initiative "Up court", un programme de formation qu'il pilote, ayant permis de former une centaine de jeunes cinéastes, dont 77 auteurs-réalisateurs.



De son côté, la directrice générale de Canal+ Sénégal, Fatou Bâ, a rappelé que la chaîne investit annuellement plus de deux milliards de FCFA dans la production de séries. Quant à Djiby Ba, il a présenté le programme des séries 2024-2025 qui seront diffusées sur le petit écran de la chaîne Sunu Yeuf.





