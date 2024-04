Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Culture: Dr. Abderrazak Makri présente aux Sénégalais, un ouvrage intitulé, "La Renaissance civilisationnelle et le défi de la traversée" Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 00:31 | | 0 commentaire(s)| Dr. Abderrazak Makri, Secrétaire général du Forum international de Kuala Lumpur pour la pensée et la civilisation, a présenté hier son ouvrage "La Renaissance civilisationnelle et le défi de la traversée" au public sénégalais. Face à la presse, il a d'abord fait un exposé sur le déluge d’Al-Aqsa et la situation en Palestine, notamment, l'injustice que vivent les musulmans dans le Proche-Orient.

"Nous sommes ici au Sénégal, avec le vice-secrétaire de l'Alliance mondiale pour la défense de la Palestine, pour rencontrer certains de nos frères qui œuvrent pour la Palestine et d'autres organisations dans 50 pays. On travaille aussi en partenariat avec des personnes de plusieurs pays. Nous sommes donc ici, pour parler spécifiquement de la Palestine, évoquer les fondements et l'ampleur du phénomène sunnanite, qui est un coup historique qui change la donne, qui bouleverse des situations et les déséquilibre. Un moment où ALLAH (Swt) voit un certain marasme, une certaine incapacité des musulmans à se défendre et aussi, une mainmise totale des tyrans de ce monde-là, qui détiennent le pouvoir. Pour dire qu'on est en situation d'extrême danger, pour évoquer la question palestinienne", a indiqué Dr. Abderrazak Makri, dans une salle de l'Institut islamique de Dakar.



De la question palestinienne, le conférencier est passé à la pensée, le deuxième point abordé devant les journalistes, notamment son dernier livre de 320 pages intitulé "La Renaissance civilisationnnelle et le défi de la traversée".



" À un moment, j'étais très inquiet sur comment présenter ce livre qui compte 320 pages. C'est un livre qui repose sur une longue expérience de ma part. Parce que j'ai évolué dans plusieurs responsabilités dans le travail de la pensée, la loi islamique, la politique, la société civile, pendant plus de quarante ans. C'est donc le fruit de plusieurs recherches et de plusieurs observations sur la situation de la oumah islamique en général et la situation des forces de changement, entre autres, dans le monde musulman. Ce livre a été accueilli très favorablement par beaucoup d'intellectuels, l'organisation de la conférence islamique, des oulémas musulmans qui l'ont étudié scientifiquement, notamment par les commissions spécialisés. Et puis, ils l'ont publié à leurs frais, à l'échelle mondiale ", explique-t-il.



Dr. Abderrazak Makri est un ancien député au Parlement Algérien, ancien parlementaire de l'Organisation internationale de la Conférence islamique (OCI) et Secrétaire général du Forum international de Kuala Lumpur, aux côtés de l'ancien Premier ministre malaisien qui préside ce Forum.













