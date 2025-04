Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Culture africaine : Décès du musicien malien Amadou Bagayoko, du duo Amadou et Mariam Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 10:45 | | 0 commentaire(s)| APS – Le musicien malien Amadou Bagayoko, célèbre pour avoir formé avec son épouse Mariam Doumbia le duo légendaire Amadou & Mariam, est décédé, vendredi à Bamako, à l’âge de 70 ans des suites d’une maladie, ont annoncé plusieurs médias.

Aveugle depuis l’enfance, Amadou Bagayoko avait rencontré Mariam Doumbia en 1976 à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako. Ensemble, ils forment un couple inséparable sur scène comme dans la vie, mêlant leurs voix et leurs talents pour devenir des figures emblématiques de la musique malienne contemporaine.



Leur notoriété éclate en 1998 avec le titre ”Je pense à toi”, avant d’atteindre une reconnaissance internationale en 2004 grâce à l’album ”Dimanche à Bamako”, produit par Manu Chao.



Le disque, porté par le tube ”Les dimanches à Bamako”, leur vaut une Victoire de la musique ( recompenses dédiées à la musique en France) en 2005 dans la catégorie musiques du monde. Le duo récidive en 2013 avec une seconde Victoire pour l’album ”Folila”.



Tout au long de leur carrière, Amadou & Mariam ont collaboré avec de nombreuses stars de la scène internationale, de Damon Albarn à Stevie Wonder, en passant par Coldplay, U2 ou encore David Gilmour.



En 2009, ils sont invités à jouer en l’honneur du président Barack Obama lors de la cérémonie de remise de son prix Nobel de la paix à Oslo.



Le palmarès du duo comprend deux Victoires de la musique, une nomination aux Grammy Awards pour ” Welcome to Mali” en 2010, ainsi qu’une multitude de récompenses africaines et internationales saluant leur contribution à la world music.

Leur dernier album studio,’ ‘La Confusion’ ‘, est sorti en 2017. En septembre 2024, ils ont publié un best off, une compilation retraçant plus de deux décennies de carrière, rassemblant leurs plus grands succès ainsi que quelques titres rares, témoignant de l’étendue et de la richesse de leur parcours musical.



Amadou Bagayoko laisse derrière lui trois enfants et un héritage musical immense, salué à travers le monde pour son authenticité, son talent et son humanité.





