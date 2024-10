Culture de chanvre indien dans une ferme: Un sexagénaire arrêté à Sandiara

Employé comme gardien dans une ferme à Sandiara, Nd. Ngom, âgée de 60 ans environ a été arrêté ce mercredi 2 octobre 2024, par la gendarmerie de la localité pour culture de chanvre indien.



Selon des sources de LeSoleil-Digital, les pandores ont reçu l'information faisant état d'un trafiquant qui cultivait la drogue dans une ferme. Ainsi, ils ont fouillé plusieurs fermes. Vers 18heures, rapportent nos sources, les hommes en bleu sont arrivés dans celle dont Nd. Ngom assure la sécurité. Sur place, ils ont découvert un périmètre aménagé par le suspect.



15 plantes de chanvre indien étaient dissimulées dans des potagers. D'après nos informations, des graines de chanvre pour la culture et des pépinières ont été également découvertes.



Suffisant pour que le sexagénaire soit embarqué et conduit à la brigade de Sandiara pour détention, trafic et culture de chanvre Indien. Il est placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.