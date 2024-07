Culture, jeunesse, sport : La France, premier partenaire du Sénégal La résidence de l’ambassadeur de France au Sénégal a abrité, dimanche dernier, une réception, dans le cadre des célébrations du 14 juillet, pour magnifier l’amitié franco-sénégalaise. Outre l’international français de football Aurélien Tchouaméni, l’ambassadrice Christine Fages avait pour hôte, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal, Khady Diène Gaye.

L’occasion pour cette dernière, de magnifier la coopération avec la France dans les secteurs regroupés au sein de son département ministériel. Lorsqu’on parcourt les documents du ministère des Finances et du Budget relatifs aux décaissements des partenaires au développement, on note que la culture, la jeunesse et le sport, placés dans le « sous-secteur quaternaire », bénéficient d’un appui considérable du partenaire français.



En effet, la coopération française assure à elle seule 40% de l’aide au développement dans ces secteurs hautement stratégiques, pour un pays dont la population est composée majoritairement de jeunes. Les autres partenaires qui interviennent, sont l’UNICEF et l’Union Européenne, à travers le Fonds européen de développement, à hauteur de 30% chacun.



La ministre Gaye ne s’y est pas trompée, en déclarant, lors de cette cérémonie, que « les relations bilatérales entre la France et le Sénégal sont marquées par de nombreuses réalisations, des soutiens sur tous les plans, culturel, sportif, pour ne citer que ceux-là ».













