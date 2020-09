Curiosité - Hassania Agadir – Malick Cissé et Bakary Mané, prophètes au Royaume Chérifien Génération Foot, Hassania d’Agadir, Berkane. Trois clubs. Un sénégalais et deux (2) marocains. Mais qui ont des connexions communes pour deux joueurs sénégalais qui évoluent désormais dans le championnat…Marocain. Il s’agit de Bakary Mané et Malick qui ont fait les beaux jours de Génération Foot avant d’évoluer du côté du Maghreb avec Hassania d’Agadir. Titulaires en puissance en club, ils préparent leur demi-finale de la Coupe Caf contre…RSB Berkane.

GF vs Hassania, le déclic





Malgré la défaite en Coupe Caf lors de la saison 2018-2019 (0-2, 1-0), Malick Cissé et le capitaine Bakary Mané de GF ont fait bonne impression et tapé dans l’œil et des dirigeants et des joueurs de Hassania. Mais ce n’est que partie remise. Une année plus tard, avec le sacre de Génération Foot en Ligue pro du Sénégal, le premier de son histoire, l’excentré (Malick Cissé) et le latéral droit (Bakary Mané) font des misères en Ligue des champions africaine à Berkane, battu 3 à 1 à l’aller au Sénégal. Les échos retentissent à Agadir. Même si GF a été éliminé par la suite par Berkane au retour (2-0), Hassania franchit le pas en signant les deux joueurs.





Finalistes de la Coupe du trône



Pour leur première saison, ils s’adaptent vite et jouent la finale de la Coupe du trône, perdue devant le Rac de Casablanca. Malick Cissé sera l’unique buteur de son équipe, battue par deux buts à un.



Elan freiné par la Covid-19, mais…



Cette saison qui a été tronquée par la pandémie de la Covid-19 a vu l’élan des deux sénégalais de 25 ans freiné alors qu’ils avaient des statistiques intéressantes.

Bakary Mané est titulaire dans son couloir de défenseur latéral avec vingt trois (23) matchs. Il est catalogué comme l’un des meilleurs arrières droits du pays, sinon le meilleur.

Malick Cissé, a joué lui aussi dix neuf (19) matchs avec neuf (09) buts et sept (7) passes décisives. Le championnat marocain a redémarré, mais il est perturbé par la Covid-19 qui touche beaucoup d’équipes. « Si au moins six joueurs sont touchés dans une même équipe, le report de son match est automatique », informe Mady Cissokho, entraîneur de l’Académie Suma, à Casablanca.



Demi-finale Coupe Caf contre RSB Berkane



Les sénégalais vont rencontrer pour la deuxième fois le RSB Berkane, mais cette fois-ci en demi-finale de la Coupe Caf. Une manière de laver l’affront subi avec Génération Foot. Ce sera pour le 20 octobre 2020.



Equipe nationale



Si pour Malick Cissé le rêve est permis de jouer en équipe nationale avec le nombre pléthorique d’attaquants sénégalais, Bakary Mané semble être sur le bon chemin. Du moins ce qu’en pense le coach de la formation et de la préformation de l’Académie Sumia, Mady Cissokho qui a passé l’essentiel de sa carrière au Maroc en tant que joueur, ayant évolué à ASS et au Widad de Fès.



« Bacary Mané, je ne le connais pas assez longtemps, donc je ne peux dire que ce que j’ai vu. Il est très bon et je ne vois pas meilleur que lui au Sénégal comme arrière droit. Même les marocains, à chaque journée de championnat estiment qu’il a sa place dans la Tanière. Mais au Sénégal, ce sont les championnats et noms ronflants qui priment sur beaucoup de choses », analyse ce dernier de manière objective.



Avec un probable rajeunissement dans la Tanière, peut-être que les « marocains » auront leur chance. En attendant, rendez-vous est donné pour le 20 octobre où une place de Coupe Caf est en jeu. Vingt deux (22) ans que l’on n’a plus vu l’ombre de sénégalais en finale, depuis la JA.













