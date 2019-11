Cybercriminalité : L'opérateur Orange grugé de près d'un milliard par 50 Nigérians

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019

L'Observateur rapporte, dans sa parution de ce lundi, que 50 individus d'origine nigériane ont été arrêtés par la gendarmerie de Ouakam, ce week-end, dans différents quartiers de Dakar.



Selon le journal, les malfaiteurs ont commis plusieurs délits sur internet et fait beaucoup de victimes sur les réseaux sociaux. Non sans causer du tort à l'opérateur Orange.



Ayant réussi à soutirer, via Orange Money, près d'un milliard de FCfa, ils ont été alpagués par la Section de recherches à Ouakam après une dénonciation.

