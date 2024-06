Cybercriminalité: La journaliste Oumy Ndour fait punir un activiste

Traitée de tous les noms pendant deux ans par un blogueur politique, Oumy Ndour a finalement eu gain de cause. A l’état-civil, Madiodio Kassé, l’homme, camouflé derrière le compte Facebook «Papy Kanne Activiste», a fait l’objet d’une plainte de la journaliste, relate "Bes bi".



Convoqué à la Division spéciale de la Cybercriminalité, le mis en cause est passé aux aveux, en reconnaissant son tort. Face aux enquêteurs, il a été sommé de repasser par le même canal et d’avouer, encore, avoir « diffamé, calomnié et attaqué la plaignante, uniquement pour nuire à sa réputation ». Chose faite, hier ! « S’il transgresse la promesse faite sur son post sur Facebook, Papy Kanne Activiste risque de se retrouver derrière les barreaux », a averti Oumy Ndour sur la toile.