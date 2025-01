Cybercriminalité : Oumar Sow, ancien ministre placé en garde à vue

Le procureur de la République s’est autosaisi, suite à un post de l’ancien ministre publié sur ses réseaux sociaux suite à l’affaire des 125 milliards dans laquelle, Farba Ngom a été cité. Oumar Sow accusait Ousmane Sonko et Pastef de s’attaquer aux Peulhs. Ainsi, le maître des poursuites a ordonné son arrestation.



Assisté de ses avocats Aboubacry Barro et Alassane Cissé, Oumar Sow a déclaré que sa publication n’a pas été comprise et qu’il n’a pas voulu dire ce qu’on lui reproche.



D’après Seneweb, Monsieur Sow pourrait être déféré, demain mercredi, devant le procureur de la République.