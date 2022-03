DER/FJ: Mame Aby Sèye succède à Papa Amadou Sarr, relevé de ses fonctions

Mame Aby Sèye jusque-là, Directrice générale du Fonds de financement de la formation et technique (3Fpt) est nommée déléguée générale de la Der/Fj, en remplacement de Papa Amadou Sarr, relevé de ses fonctions.



Ainsi, Macky Sall n’a pas mis du temps, pour trouver le remplacant de Papa Amadou Sarr à la tête de la Délégué général à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/ FJ).



La nouvelle patronne de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (Der/Fj) est diplômée d’un DESS en urbanisme aménagement avec comme option le management public urbain à l’Institut Français d’Urbanisme et d’un Doctorat en sociologie anthropologie à l’Université de Caen Basse Normandie.





Elle a notamment travaillé à la Caisse des Dépôts et Consignations comme chef de projet de 2015 à 2017 et chef de la division du Développement Territorial de 2017 à 2019.



Elle a également été chargée de clientèle à Orange France de 1998 à 2003 ou encore chargée de programme à Enda Tiers-Monde en 2005.