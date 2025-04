DIC I Le Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, à sa sortie d’audition : “Ces gens ne cherchent qu’à m’énerver”

“ Je ne ferai pas dans la langue de bois. Je n’ai rien à faire ici, en vérité. On m’a convoqué juste pour m’énerver. Je n’ai aucun contentieux avec le Doyen des juges ni avec quiconque d’autre d’ailleurs. J’ai été convoqué pour avoir donné une procuration à mon neveu. Il devait superviser la légalisation d’affectation de terrains à des jeunes de Ouakam.



Tous devaient avoir des titres fonciers pour être en règle. J’ai placé ma confiance en mon neveu et je ne pouvais pas savoir qu’il était un voleur. Il s’est allié à un certain Omar Guèye di ‘Muller’, pour vendre le terrain. Je ne connais ni Muller ni la personne à qui le terrain a été vendu ”, a expliqué M. Ndoye.



“ Omar Guèye a vendu la parcelle sujette à un litige foncier. Je n’ai rien à cacher. Je ne suis pour rien dans cette histoire. Je suis du côté de ma jeunesse. Si on en est là aujourd’hui, c’est parce que des forces de l’ordre n’ont pas fait leur travail. Elles ont protégé Muller.



Je les accuse. On me convoque tous les jours, alors que je ne suis pour rien dans cette histoire. Si j’ai tenu à venir répondre aujourd’hui, c’est parce que c’est la police qui m’a convoqué. Ce ne serait pas la police, je n’aurais pas répondu. Le dossier est entre les mains du juge et j’ai été convoqué juste pour dire ce que je sais de l’histoire. Cette dernière n’est pas nouvelle. Elle date d’il y a quelques années ”, a-t-il renseigné.



Cependant, a-t-il tenu à préciser, “ je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je ne sais pas comment le terrain a été vendu, ni à qui il a été cédé ”.