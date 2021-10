Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici DIDIER AWADI: « MES PETITS FRÈRES SIMON ET KILIFEU ONT FAIT DES ERREURS » Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 08:12 | | 0 commentaire(s)| Les rappeurs Kilifeu et Simon ont été inculpés par le juge du deuxième cabinet d’instruction, le 16 septembre dernier, pour, entre autres, trafic de migrants, faux et usage de faux. Cette affaire de faux passeports a défrayé la chronique. Invité de l’émission Jury du Dimanche, Ddier Awadi a livré le fond de sa pensée sur cette affaire : « j’ai vu les vidéos de Simon et Kilifeu. Est-ce qu’elles font plaisir ? Non. Je pense que nos petits frères ont fait des erreurs mais sur le plan de l’activisme pur je pense qu’ils ont écrit de grandes lignes dans l’histoire de ce pays. Je pense qu’ils ont fait une erreur. Est-ce que j’applaudis ? Non. Est-ce que le mouvement hip hop en est fier ? Non. Je pense qu’ils ont fait une erreur mais mon devoir est d’être dans les moments agréables comme dans les moments durs aux côtés de mes petits frères. Donc, je leur témoigne mon affection ».



“L’affaire des députés est plus grave”

Des députés ont été également cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. D’ailleurs, le Garde des Sceaux a saisi l’Assemblée d’une lettre afin que l’immunité parlementaire des deux parlementaires, mis en cause, soit levée. « Sur l’affaire des députés c’est encore plus grave, parce que c’est la légèreté de notre système administratif qui est mise en cause. Et ce n’est pas nouveau. Il y a une catégorie de citoyens qui bénéficient de certaines largesses. Aujourd’hui, on a une occasion d’essayer de corriger ça », a indiqué Didier Awadi.



