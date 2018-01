Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici DJ Arafat vole au secours de son ex-danseur gravement malade et crache ses vérités (photo) Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-danseur de Dj Arafat, connu sous le nom de Magicien qui a longtemps fait la promotion de la danse kpangor, lutte contre la mort. Très malade depuis quelques temps et se trouvant dans un état critique, le jeune chorégraphe devenu chanteur avec le pseudo ‘Magicien’, est devenu méconnaissable. Ayant eu écho de la situation, Dj Arafat son ex-patron avec qui il n’était plus en odeur de sainteté s’est résolu à lui apporter un coup de main. Arafat dans une vidéo explique pourquoi il aide Magicien : “ Je le fais pour Dieu et pour le respect de mes fans. J’ai un cœur blanc ”. Il faut dire que le Boss de la Yorogang n’est pas très content du comportement du danseur. L’artiste révèle que son ex-danseur n’a pas cessé de le dénigrer après leur séparation.

“ Il m’a insulté moi et ma famille. Je bois du sang, je sors avec des femmes mariées. Aujourd’hui, pourquoi, c’est moi qu’on emmerde ? S’interroge l’artiste. Ceux qui l’ont soutenu doivent aussi cotiser pour lui ” fait savoir Arafat Dj.

Par ailleurs, Arafat révèle que la maladie de son ex-danseur est mystique. Pour lui, il faut que Magicien donne sa vie à Dieu.





Accueil Envoyer à un ami Partager