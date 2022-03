DJ Ndiack Ba: "il y a le Cesti pour les journalistes, mais pas pour les animateurs, donc..."

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mars 2022 à 04:08 | | 0 commentaire(s)|

Selon Dj Ndiack BA, "c'est un honneur d'assister les femmes de Salémata, ce qui veut dire que l'autonomisation de la famille est en cours. Je profite l'occasion de remercier ma Première dame qui a abat un travail colossal au niveau de Tik-Tok. Je suis fier aussi de mon travail d'autant que Cesti a une école de formation pour les jeunes, mais pour les animateurs, c'est le néant. Seulement, il suffit d'avoir du talent et croire en ses propres qualités pour percer dans ce métier qui devient de plus en plus difficile", a-t-il souligné.