DPG : des ministres mangent en pleine séance

Il n’est pas donner à n’importe qui de rester des heures à suivre un ministre et des députés parler toute une journée durant. Les ministres de la République, venus assister à la déclaration de politique générale au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, ont montré qu’ils sont des humains comme nous.



Après avoir écouté leur patron parler pendant deux heures d’horloge, des ministres gagnés par leur faim ont décidé de vaincre cette dernière, qui avait entrepris de les dominer. Depuis la tribune d’en haut, on voyait des ministres grignoter, certains en avaient même plein la bouche. « Regardez ce ministre manger », lance une dame venue applaudir les députés de la majorité.



Souleymane Jules Diop, Mame Mbaye Niang ou encore Abdou Latif Couylibaly ont été les plus performants dans ce jeu. Mais c’est connu : un ministre ne mange pas, il se restaure ! Ou plutôt, il restaure ses forces.









Le Témoin