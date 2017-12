DPG du PM : Benno salue la clarté, la pertinence et la pédagogie maîtrisée de Boun Abdallah Dionne

Réuni en séance ordinaire, le SEP de BBY a examiné, entre autres questions, la situation nationale et internationale.



Concernant le Discours de politique générale, le SEP/BBY exprime ses vives félicitations au Premier Ministre, pour sa magnifique Déclaration de politique générale présentée de façon magistrale devant la représentation nationale, le 05 décembre 2017. En effet, cette déclaration allie à la fois clarté concision, cohérence et pertinence délivrée selon une pédagogie maîtrisée. Elle décline une vision stratégique d'un "Sénégal de tous, un Sénégal pour tous", slogan qui, comme une anaphore, donne rythme et beauté au discours.



L'exercice du Premier Ministre consistait à faire partager l'engagement du chef de l'Etat, le Président Macky Sall pour "la construction d'une société plus juste et plus solidaire", un Sénégal d'inclusion et cohésion sociales.



La première pierre d'angle identifiée dans le chantier de la construction d'un tel Sénégal réside dans l'éducation et la formation en tant que facteurs clés du changement dans tous les domaines, pour que tous les citoyens bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités de promotion sociale, en particulier, grâce à l’accès démocratique à la connaissance. C'est à dire une éducation et une formation pour tous, du primaire au supérieur, répondant aux besoins du marché du travail et d'employabilité pour favoriser l'insertion professionnelle.



La deuxième pierre angulaire se situe dans "la correction des déséquilibres territoriaux et le rattrapage infrastructurel avec tous les projets et programmes d’inclusion sociale dans leur essence, conçus pour éliminer les disparités spatiales ".



La troisième pierre d'angle à poser dans ce chantier de la construction "d'un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous" se trouve "dans les politiques sociales fortes, qui garantissent l’accès aux services essentiels de santé, au logement, à l’eau, à l’assainissement et à un cadre de vie sain" et qui prennent en charge les groupes vulnérables comme les handicapés, les personnes du troisième âge, les enfants et les femmes.



La quatrième pierre angulaire se constitue dans la réalisation d'une "agriculture compétitive, diversifiée et durable, avec pour fonctions de nourrir au mieux les populations, de tirer profit des opportunités du commerce international et d’augmenter significativement les revenus des ruraux".



Le Premier Ministre a fourni des données chiffrées illustrant de manière concrète, les efforts accomplis par son gouvernement dans la voie de l'édification d'un « Sénégal de tous, le Sénégal pour tous » Mais loin de tomber dans l'euphorie et la satisfaction béate, le Premier Ministre a tenu à rappeler, faisant ainsi preuve d'une grande modestie, que « ces performances aussi louables soient-elles, sont loin d’être des motifs de satisfaction pour nous. Elles sont davantage pour nous, des incitations à travailler plus, pour encore plus de résultats ».



Et, évoquant la belle qualification des Lions du football pour la Coupe du Monde de Russie 2018, il convie tous les sénégalais à "redoubler d’effort, de discipline et de patriotisme pour aller de l’avant".



S’agissant du cadre de concertation sur le processus électoral, BBY salue la nomination et l'installation de l'Ambassadeur Seydou Nourou Sy, et regrette l'attitude de l'opposition qui a boycotté les travaux et l'appelle à rejoindre la table de concertation, pour trouver ensemble des solutions aux difficultés notées.



Le SEP félicite le Chef de l'Etat, le Président



"Avec cet ouvrage, troisième unité du genre, nous aurons déjà la couverture de plus de 60% des besoins en eau dans la capitale. Une volonté qui témoigne de mon option ‘stratégie’’ de faire de Thiès un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique."



Enfin sur la situation internationale, Le SEP /BBY condamne avec fermeté cette intrusion délibérée du conseil de la mairie de Paris en tête la maire de la capitale française, de son toupet à se retrouver dans un passé de colons au point de commenter et de s’immiscer dans un dossier pendant en justice sénégalaise. Madame Hidalgo aurait plus à s’occuper de ses grandes roues, qu’elle sache que la « France Afrique » est révolue. Parce qu’il s’agit du Canada, que dit-elle de son autre ami Michael Applebaum derrière les barreaux pour fraude et abus de confiance, ou la remarque exclusive est complaisamment réservée au tiers-monde.







