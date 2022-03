Daaka : L’ex-patron de la DER/ FJ a pris le «wird Tidiane»

Limogé récemment de la tête de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/Fj) pour des propos blasphématoires, Papa Amadou Sarr a été aperçu hier au Daaka de Médina Gounass.



Emmitouflé dans un grand boubou trois pièces, Pape Amadou Sarr, le désormais ancien Dg de la DER/FJ, a reçu le «wird Tidiane» des mains du Khalife de Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ.



Ce dernier lui a fait de fortes recommandations pour suivre la voie de Cheikh Ahmed Tidiane. Visage fermé, Papa Amadou Sarr écoutait religieusement les recommandations du Khalife via son Chambellan, Siradji Anne.



Désormais moins chargé, l’ex-patron de la DER/ FJ va consacrer une partie de son temps à une litanie régulière et des invocations des noms de Dieu, informe "L'As".