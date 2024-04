Dagana : sept villages de la commune de Mbane confrontés à une pénurie d’eau Sept villages de la commune de Mbane, dans le département de Dagana (nord), souffrent d’une pénurie d’eau liée à un faible débit du château d’eau du village de Thiaggo et à l’installation de plus 500 branchements privés, a dit à l’APS Pape Mbolle Diop, président du comité de gestion de cette infrastructure hydraulique.

D’une capacité de 6m³ par heure, le château d’eau du village de Thiaggo ne parvient plus à approvisionner en eau sept villages de la commune de Mbane connectés à son réseau. Une situation qui oblige les populations affectées à se tourner vers le lac de Guiers et les puits.



‘’Nous avons enregistré plus de 500 branchements privés reliés au réseau du château d’eau (…), ce qui fait que cette infrastructure est incapable d’approvisionner correctement en eau sept villages de la commune de Mbane’’, a -t-il dit.



Pour remédier à cette situation, les populations affectées ont finalement décidé de faire fonctionner le château d’eau de manière continue, causant ainsi une hausse de la facture d’électricité qui a atteint 1,6 million de francs CFA, a-t-il expliqué.



L’APS relève que cette situation, ‘’très difficile’’, a également obligé les populations des villages concernés à aller chercher de l’eau jusqu’au lac de Guiers et dans des puits, a-t-il déploré, relevant qu’elles utilisent des produits chimiques, comme le sulfate et le chlore, ainsi que des pompes à maîtrise et foulantes pour traiter les eaux collectées du lac de Guiers.



Pape Khouma, un opérateur économique, explique que cette pénurie d’eau est due en grande partie au traitement de l’eau mais aussi aux opérations ‘’extrêmement coûteuses’’ que nécessite son drainage.



Il a ajouté que l’absence de bornes-fontaines, la multiplication des branchements privés et le manque de suivi sont, entre autres, les raisons de la pénurie d’eau dans les sept villages de la commune de Mbane.



Selon l’Agence, l’opérateur trouve ‘’paradoxal’’ que ces localités riveraines du lac de Guiers soient confrontées à un problème d’eau, alors que ce cours d’eau alimente les grandes villes du pays, dont Dakar. M. Khouma appelle les nouvelles autorités du pays, à prendre des mesures pour régler définitivement le problème d’approvisionnement en eau des villages de la zone de Mbane.



