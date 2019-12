Dakar-Bamako ferroviaire: Six locomotives bientôt sur les rails

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 11:04

Bonne nouvelle pour les travailleurs et les usagers du Dakar-Bamako Ferroviaire (DBF). Leurs craintes de voir les Etats du Sénégal et du Mali abandonner définitivement leur investissement sur cette ligne de voie ferré, de se dissipent.



L’administrateur de DBF vient d’acquérir six locomotives, renseigne le quotidien « Le Soleil ». Ces joyeux seront bientôt mis sur les rails pour desservir les deux pays, à savoir le Sénégal et le Mali. Auparavant, les deux pays doivent procéder au renouvellement du chemin de fer et au paiement des arrières, éternelles revendications des cheminots.

