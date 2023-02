Dakar Dem Dikk revient en forme : Le DG Ousmane Sylla a ramené les clignotants au vert

Les clignotants de Dakar Dem Dikk sont revenus au vert. Le nouveau directeur général Ousmane Sylla, qui vient d’effectuerses 100 jours à la tête de la société nationale de transport public, a présenté hier devant la presse son premier bilan. Des chiffres qui démontrent un renouveau de cette entreprise qui compte près de 60 ans d’expérience. « C’est le lieu de magnifier le travail de tous mes prédécesseurs qui ont chacun en ce qui le concerne apporté une pierre à l’édifice » a salué Ousmane Sylla.



Il a indiqué que son entreprise emploie 3300 travailleurs (CDI et prestataires compris). Elle fait voyager environ 44 millions de personnes par an. Ses performances s’apprécient aussi au niveau du renouveau industriel. Car si, à son arrivée à la tête de transport public, DDD se trouvait dans une situation particulièrement difficile, Ousmane Sylla a surtout misé sur la culture d’entreprise bien réelle trouvée sur place pour redynamiser DDD.



C’est ainsi que 36 rencontres sectorielles avec les forces vives de DDD et des descentes sur le terrain ont permis de gagner la bataille de la cohésion sociale surtout que cette stratégie a été accompagnée par un processus d’apurement du passif social qui a vu toutes les indemnités payées. Mieux, un fort soutien a été apporté aux associations religieuses de la boite.



Les effets positifs ont suivi puisque, en 100 jours seulement, Dakar Dem Dikk a pu obtenir un relèvement de plus de 28 % de son parc de bus. Cela s’est traduit par une hausse des recettes de plus de 45%. Mieux, toutes les zones de gaspillage ont été identifiées.



Par exemple, une réduction du gaspillage du carburant de moins 15 % a été enregistrée. En cent jours, les résultats ont été améliorés de l’ordre de 50% par rapport à l’année dernière

Mieux, Dakar Dem Dikk attend au plus tard le 30 juin près de 300 nouveaux bus sur les 1400 attendus.

