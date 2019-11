Dakar classée parmi « les villes plus sales d’Afrique » : Soham Wardini relance les opérations ‘’Dakar ville propre’’ L’édile de Dakar n’accepte pas que sa ville soit classée parmi les villes les plus sales d’Afrique. Aussi, a-t-elle décidé, avec son conseil municipal, de relancer les opérations « Dakar ville propre ». Soham Wardini compte sur l’implication des conseils de quartiers pour faire de cette opération une réussite.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019



