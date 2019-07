Damco Sénégal SA condamnée à payer 10 millions FCFA à...

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°335 du 19 juin 2019, le président Alioune Ndiaye a déclaré l’action principale et la demande reconventionnelle, recevables.



Ainsi, il a condamné Damco Sénégal SA à payer à la société Frip Ethique SARL la somme de 10.000.000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondus.



Le juge a également débouté la société de transport logistique de toutes ses demandes.



Partie civile dans la procédure, Frip Ethique Sarl avait commis le cabinet de François Sarr et Associés pour la défense de ses intérêts. Quant à Damco Sénégal, elle a été assistée par Mes Ndiaye et Mbodji.