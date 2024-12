Danube Home Sénégal : Des meubles d'une valeur de plus de 2 milliards FCfa, dérobés Située sur la route de l’Aéroport (Yoff), la grande boutique « Danube Home Sénégal » a été victime d’une série de vols de meubles de luxe. Le préjudice des salons, lits, consoles de cuisine et tables à manger dérobés, est estimé à plus de 2 milliards FCfa. Plusieurs cadres et responsables commerçants, font partie du gang interne. La preuve par les images des caméras de surveillance. L’enquête suit son cours au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic). 'Source Le Témoin'

Créateur et fabricant de meubles en bois massif de qualité, canapés, salons, fauteuils, chambres à coucher de luxe et décoration design, la multinationale dubaïote « Danube Home » s’est installée à Dakar en 2022. Plus précisément, sur la route de l’aéroport de Dakar-Yoff, où Danube Home dispose du plus grand showroom d’Afrique.



A peine ouverte, Danube Home Sénégal est en faillite à cause d’une série de vols de meubles de luxe aux allures d’un casse du siècle, perpétré par un gang interne. Il s’agit de hauts cadres de la direction et de responsables commerciaux insoupçonnés, qui dérobaient les produits. Des agissements délictueux facilités par une chaîne de complicités bien huilée.



Le préjudice est estimé à plus de 2 milliards FCfa. Dans leur plainte déposée à la Division des investigations criminelles (Dic), les administrateurs sénégalais de la filiale ont expliqué la manière dont les cadres et agents, se sont transformés nuitamment en cambrioleurs, pour piller l’entreprise.



Les images prises à partir de séquences vidéo, sont renversantes ! Dans plusieurs séquences, nous révèle-t-on, on voit clairement les mis en cause qui masquaient les caméras de surveillance du showroom avec du ruban adhésif, avant d’enlever furtivement les meubles. Ce, sous prétexte de procéder à des livraisons d’urgence qui n’existaient que dans leur imagination.



L’enquête suit toujours son cours à la DIC, où plusieurs employés du groupe Danube Home Sénégal ont été entendus. Avec ses 44 représentations à travers le monde, rappelons-le, « Danube Home » a participé à la réalisation de plusieurs projets d’ameublement et de décoration aux Emirats Arabes Unis, notamment le Burj Al Arabe, le Shangri Hôtel, le Grand Hyatt, le Burj Khalifa, l’Aéroport international de Dubaï, etc…



Malheureusement, à cause de la criminalité « Made In Sénégal », Danube Home a fermé définitivement ses portes depuis quelques jours, provoquant ainsi le chômage de plus de 500 employés et ouvriers directs ou indirects. Nous y reviendrons, promet "Le Témoin" !



