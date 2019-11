Date des prochaines élections fixée avant le 28 mars 2020 : l’AMS s’en félicite et parle de légitimité Le Secrétaire général de l’Association des maires du Sénégal (AMS), Mbaye Dione, s’est félicité du consensus qui a prévalu pour le report des prochaines élections locales. Il dit se réjouir, surtout, de la fixation de la nouvelle date de ces joutes, avant le 28 mars 2020.

« Le consensus trouvé pour ce report et la fixation de la nouvelle date avant le 28 mars 2020, nous donne une légitimité dans l’exercice de nos fonctions. C’est le fait de ne pas fixer une nouvelle date qui aurait été une entrave à la loi », s’est, en effet, félicité Mbaye Dione sur la RFM.

