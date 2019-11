Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Davido : A 27 ans, découvrez 5 choses qu’il a accomplies cette année Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)| David Adeleji Adeleke alias Davido célèbre aujourd’hui son 27e anniversaire. Un anniversaire qui coïncide avec des faits très marquants cette année pour la star nigériane. En effet, Monsieur Adeleke a connu beaucoup de changement positif.





De la naissance de sa fille à la sortie de son album qui est prévu pour le 22 novembre, en passant par sa demande en mariage, et le featuring avec Chris Brown. Découvrez 5 choses que le propriétaire du « Skelewu » a accomplies au cours de cette année 2019.



1) Davido collabo avec Chris Brown



En juillet de cette année, Davido a publié une chanson intitulée Blow My Mind. Chris Brown, vedette internationale de premier plan, a été sélectionnée pour y participer. La vidéo musicale Blow My Mind, parue en août, a battu un record en atteignant un million de vues en 12 heures. Davido ne s’est pas arrêté là car il a figuré dans l’une des chansons de Chris Brown, Lower Body, peu après la sortie de Blow My Mind.

2) Chivido 2020



Davido doit se promener dans l’allée en 2020 après avoir été fiancé à sa petite amie, Chioma Avril Rowland. Le chanteur a déclaré qu’il avait trouvé l’amour de sa vie.

3) Ifeanyi Adeleke



Davido est devenu un fier père de trois enfants après que Dieu l’ait béni avec son premier fils, Ifeanyi David Adeleke. Davido a accueilli son premier fils avec sa future épouse, Chioma.

4) Prix AFRIMMA



Cette année, Davido a remporté le prix African Muzik Magazine Awards pour Crossing Boundaries With Music.



5) Un autre album



Le chanteur a terminé son deuxième album A Good Time cette année après avoir sorti son premier album il y a sept ans. L’album devrait sortir le vendredi 22 novembre, un jour après son anniversaire.



Depuis la sortie de son titre « Dami Duro », Davido ne cesse de gravir les échelons. Directeur de son label et père de trois enfants, il célèbre ses 27ans ce jour.



Accueil Envoyer à un ami Partager