Davido: "Chris Brown veut faire partie de mes garçons d'honneur" Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)| La star de la musique nigériane, Davido a révélé que la superstar américaine et chanteur de R & B, Chris Brown a demandé à faire partie de son groupe de garçons d'honneur lorsque son mariage avec Chioma aura lieu l'année prochaine.



Le chanteur nigérian a sur sa page Twitter dévoilé cette nouvelle que tout le monde a qualifié d’événement incroyablement majestueux. Davido fait actuellement partie de la tournée Indigoat de Chris Brown. En effet, cela peut être attribué à la chimie et à l’amour entre les deux chanteurs.



On pourrait facilement accepter la possibilité d’avoir Chris Brown au Nigeria , revêtu d’une tenue traditionnelle et prêt à prendre d’assaut l’est du Nigeria en comme garçon d’honneur du mariage de Davido.



Pendant ce temps, Davido, récemment fiancé, s’était rendu sur sa page Instagram pour révéler qu’il attendait un enfant de sexe masculin avec son amour, Chioma.



Partageant la photo, il a également écrit:



"Belle vie. Ma jolie femme. Merci pour tout @thechefchi! Et merci d’avance pour ce que nous attendons!





