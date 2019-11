Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Davido: Son avocat très fâché, s’en prend à sa future épouse Chioma Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)| Alors que Davido et sa bien aimée Chioma vivent le grand amour en ce moment avec la venue au monde de leur bébé, du côté de l’avocat du célèbre chanteur nigérian, c’est plutôt l’exaspération. A en croire l’homme de droit, Chioma la future épouse du chanteur afficherait un comportement déplacé caractérisé par des ”mots d’impolitesse.”





The prince, l’avocat de Davido a fait savoir qu’il avait du mal à supporter les différentes railleries et caprices de la future femme de son client. Sur son compte instagram, l’avocat de Davido a publié une capture d’écran d’une conversation qu’il a eue avec chioma la bien aimée de Davido. Au cours de cet échange, la jeune femme se serait ouvertement moquée des choix des tenues de l’avocat de son futur mari.



Une attitude de Chioma qui a particulièrement irritée l’homme de Droit. Prince a d’ailleurs écrit à cet effet: « Comment elle est devenue aussi méchante ? Les choses n’étaient pas comme ça avant. Elle s’est transformée en Super Saiyan (Transformation de personnages dans le manga Dragon Ball Z, NDLR) depuis qu’elle a passé la bague. Elle doit arrêter ».



Aux yeux de l’avocat, la belle Chioma aurait changé de comportement. Fiancée au célèbre chanteur nigérian à qui elle a donné un fils en Août dernier, Chioma se sentirait pousser un peu plus les ailes. C’est peut être ce qui pourrait la pousser à laisser échapper quelques railleries à l’endroit de l’avocat de son fiancé.



Selon une source familiale, avril 2020, la belle Chioma et son amoureux Davido convoleront en justes noces. Cette belle vie dont rêve plusieurs jeunes femmes pourrait-elle affoler la belle Chioma au point de la pousser à quelques petits égarements? Pour l’heure, la bien aimée de Davido n’a pas réagi à ce post de l’avocat. Peut-être, elle le fera dans les tous prochains jours.









Accueil Envoyer à un ami Partager