De Balla Gaye 2 à Diène Kayré: plus de 1000 kilos de muscles à la 2Stv ce dimanche à 21h30

Il s'agit de Balla Gaye 2, Bombardier, Eumeu Sène, Lac de Gueirs 2, Diène Kayré et Modou Anta. Trois (3) combats ficelés par Gaston Mbengue et qui va les régulariser dès ce lundi au Cng, dont le plus imminent est celui qui va opposer aux deux rois des arènes déchus, Balla Gaye 2 et Bombardier.



Balla Gaye 2 vs Bombardier: la force brute contre l'explosivité



ce sera un combat capital pour Balla Gaye 2 qui voudra prendre sa revanche sur Bombardier qui lui a ravi sa couronne de Roi des arènes, un an seulement après l'avoir conquis sur Yékini. Bombardier qui va bientôt prendre sa retraite voudra finir en beauté ne se laissera pas faire et, malgré sa victoire sur Balla Gaye 2, ne part jamais comme favori lors de ses combats, mais...



Eumeu Sène vs Lac de Guiers 2: la belle à trois équations



Eumeu Sène fait partie aussi des bêtes noires de Lac de Guiers 2, s'il n'est pas la seule. En effet, après l'avoir contraint au nul, il lui a infligé la première défaite de sa carrière. Cette confrontation qui pourrait être leur der ne sera pas facile d'autant que Lac de Guiers qui reste sur une victoire devant Boy Niang 2 veut prendre sa revanche sur l'éphémère roi des arènes, battu par Modou Lô lors de sa dernière sortie.

Diène Kayré vs Modou Anta: la fougue contre la sérénité



C'est sans aucun doute un combat qui sera d'une intensité physique, mais aussi technique d'autant que chacun des lutteurs est armé sur ces deux facteurs. Avec un Diène Kayré qui est encore loin du record de son père avec vingt six victoires (en cours), il lui faudra passer sur Modou Anta qui fait partie des lutteurs les plus endurants de l'arène. A défaut d'un combat rapide, la fraîcheur physique prendre le dessus.

