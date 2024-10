De Khombole à la scène nationale : Le parcours prometteur d’Amadeus

Entre révélation et confirmation le chemin du succès n'a pas été long pour le phénomène Sénégalais grâce à un talent reconnu et un sérieux dans le travail.



Né à Khombole le 02 Juillet 1995, Saliou Samb de son vrai nom ne cesse de conquérir le cœur des mélomanes avec son nom de scène Amadeus où Massamba Walo.



Un début prometteur !



C'est en 2020 en pleine période de COVID qu'une partie du public découvre un jeune qui lance deux singles dont un medley cover "Dara douko dakk" un condensé de chansons de Youssou Ndour. Normal quand on sait que le roi du mbalax fait partie de ses plus grandes inspirations.



Sa voix mélodieuse capte les mélomanes avec l'autre single "boulma sagané" où il fait un clin d'œil à un autre grand de la Musique sénégalaise Cheikh Ndigueul Lô. En 2021 il revient avec "Doumala Fowé" qui viendra confirmer tout son talent!



Des collaborations explosives , le maître des duos !



La musique n'est pas une compétition, ce que Amadeus a vite compris en s'ouvrant aux autres artistes senegalais. Ses collaborations musicales sont toujours très attendues et garantissent un succès. Sa touche personnelle sort du lot avec une identité vocale bien appréciée. De Vj à Wally Seck en passant par Xiirsa , Mia Guissé... Tous ses duos ont un succès retentissant et cumulent des millions de vues sur Youtube.



Un chanteur authentique et très ancré dans son wolof !



Avec Amadeus on sent la promotion de la beauté africaine, de la culture africaine dans ses œuvres. Tout, de façon méticuleuse renvoie à une belle image de l'Afrique (choix des personnages, décor, paroles, mélodies...)



Difficile aussi d'entendre Amadeus utiliser des termes anglais, français dans ses chansons.

On entend toujours chez lui un wolof authentique dépourvu de complexe dans ses tubes.

Dans un contexte où les artistes de sa génération pour se sentir branchés et se faire adopter par la franche jeune utilisent un langage urbain saugrenu de français et d'anglais, lui reste fidèle à son wolof avec un vocabulaire des plus riches.



Il n'exclut pas de chanter dans d'autres langues, sauf que là il a fini par démontrer qu'un artiste doit s'appuyer sur ses racines avant de s'ouvrir. La musique étant de l'art, la simplicité pareille, le mariage des deux ne peut qu'être alors grandiose.



Un futur qui promet !



"Jeli lima mom" ( Prendre ce qui est à moi) est le titre de son dernier single en duo avec Wally Seck , une chanson d'amour vite adoptée par le public. L'artiste rêve grand, reprendre le flambeau de la musique sénégalaise est possible, participer au rayonnement de cette dernière en la poussant encore un peu plus loin, là où l'ont amenée ses devanciers, les ténors comme Baba Maal , Thione Seck , Youssou Ndour ... Tout le mal que nous lui souhaitons.



Avec Universafrique