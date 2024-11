Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici De femme de ménage à propriétaire d’un hôtel 5 étoiles : L'histoire inspirante de Souadou Niang Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 17:27 | | 0 commentaire(s)| C’est une véritable success story qui prouve que tout est possible, avec de la détermination et une vision claire. Souadou Niang, originaire de Dakar, a su transformer son parcours de femme de ménage au Ritz Carlton, en une aventure entrepreneuriale remarquable.



Des débuts modestes aux États-Unis

En 1993, à seulement 18 ans, Souadou quitte Dakar pour poursuivre ses études à New York. Quatre ans plus tard, elle s'installe à Washington, D.C., et découvre le prestigieux hôtel Ritz Carlton. Animée par une curiosité insatiable, elle postule sans hésiter et débute comme femme de ménage.



Plutôt que de se contenter de son poste, elle s’investit pleinement et se forme dans tous les départements de l’établissement. Ce travail acharné l’amène progressivement à rejoindre l’équipe de management.



Un retour au Sénégal et des défis colossaux

En 2008, Souadou décide de rentrer au Sénégal avec un rêve : offrir une hospitalité de luxe au standard du Ritz Carlton, mais avec une identité africaine forte.



Cependant, les obstacles sont nombreux. Les banques la considèrent comme « trop risquée » et refusent de lui accorder des prêts. Persistante, elle finit par convaincre un directeur de banque de croire en sa vision. Elle débute modestement, en transformant une villa de 10 chambres en un hôtel accueillant.



Une réussite éclatante : Le Palms Luxury Boutique Hotel

Aujourd’hui, Souadou Niang est à la tête du Palms Luxury Boutique Hotel, un établissement 5 étoiles situé à Dakar. L’hôtel, qui compte 20 chambres, une piscine extérieure, un centre de bien-être et un restaurant, rivalise avec les standards internationaux, tout en intégrant une touche africaine unique.



Avec une équipe composée à 80 % de femmes, elle défie les normes du secteur et montre que l’hospitalité de luxe peut être une affaire de passion, de vision et de talent africains.



Un message fort pour l’avenir

Souadou rêve désormais d’élargir son impact en Afrique et à l’international. « Nous devons prouver que les femmes africaines peuvent diriger des hôtels de luxe, avec les mêmes standards que les franchises internationales », déclare-t-elle.



Son histoire est une source d’inspiration pour une nouvelle génération de jeunes Africaines. Elle leur montre que, même face à l’adversité, il est possible de réaliser ses rêves avec détermination et persévérance.







