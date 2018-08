De l’amitié vers l’amour : Est-ce inévitable ?

Les études tendent à dire que l’amitié entre deux personnes de sexe différent est quasi-impossible. Il semblerait que les hommes, en particulier, ne puissent réellement se lier d’amitié avec une femme, du fait de leur instinct sexuel. Ils ont d’ailleurs, avoué maintenir au moins une amitié avec une femme dans l’espoir d’obtenir, éventuellement, du sexe. (2e partie dossier sur l’amitié Homme-Femme).



Une recherche effectuée en Norvège démontre que «les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Les femmes interprètent les signaux sexuels comme de l’amitié. Alors que les hommes comprennent les marques d’amitié comme de l’intérêt sexuel». Les hommes ont plus tendance à prioriser l’attirance physique lorsqu’ils se font des amies. Alors que les femmes ont précisé que leurs critères envers un ami, sont différents.



Et, il a été prouvé que les hommes sont plus attirés envers leurs amies que les femmes. « L’amitié, c’est à la base une question d’intérêts. Donc oui, j’y crois! Je pense que ça existe parce que sinon, si tous mes amis gars ont des intentions cachées, je suis vraiment mal barrée et je ne suis pas au courant. Cela peut fonctionner, mais sous des conditions spécifiques. Je crois qu’on définit une vraie amitié lorsqu’il n’y a plus de barrières. Lorsque les deux personnes se disent tout sans se censurer, autant en ce qui concerne leurs amours que leurs moments peu glorieux (jusqu’à même parler de ses fluides corporels, disons), comme deux amis du même sexe le feraient», a décliné Ndèye Sokhna Athie, rencontrée sur le boulevard de la République.



Cette jeune fille, très charmante, habillée en jean et dandinant avec élégance, prévient que pour garder une amitié entre un gars et une fille saine, il ne faut pas se voir trop souvent seuls. De préférence, elle suggère des rencontres de temps en temps, en groupe. « Ça doit se faire dans la mesure où les deux personnes ne se voient pas chaque jour. Mes amies, pour une question d’intérêts, je ne les verrais pas aussi souvent de la même manière que mes amis du même sexe», précise-t-elle.



D’après elle, il y a plus de chance qu’une amitié soit sincère et que personne n’ait d’intentions cachées lorsqu’il s’agit d’amis d’enfance. Il s’agit là, de personnes qui ont grandi ensemble et se considèrent comme frère et sœur. Autre chose qu’une amitié, retient-elle, leur semblerait incestueux.



«Si quelque chose empêche les deux personnes de tomber en amour, un blocage s’installe. Et, il n’y a plus cette espérance inconsciente que quelque chose d’autre se développe. Même inconsciemment, beaucoup de personnes sont toujours en mode séduction en présence du sexe opposé. Mon ami est jaloux quand j’approche d’autres gars. Je pense donc qu’une amitié entre un gars et une fille naît d’un intérêt amoureux d’un côté ou de l’autre, qui est insatisfait», reconnaît Sylvie Faye, une styliste-modéliste, en activité sur les deux voies des Libertés 6.



D’autres personnes plus réalistes, interpellées sur la question, restent d’avis que l’approche dépend de l’attitude de la personne. Certains, évoquent-ils, vont toujours vouloir plaire même s’ils ne sont pas intéressés. Alors que d’autres ne sont simplement pas intéressés à autre chose que de l’amitié. Même, s’ils peuvent trouver beau ou belle physiquement une amie. « Lorsque tu es célibataire, tu as en quelque sorte besoin d’une présence du sexe opposé. Cela peut, par contre, amener certaines émotions à se développer entre deux amis. À l’inverse, en couple, c’est ton partenaire qui est supposé être ton meilleur ami. Alors les autres personnes du sexe opposé disparaissent de ta vie en grande majorité. Je pense que c’est un signe que l’amitié entre un homme et une femme ne l’est pas réellement», a rappelé Sylvie.



Refus de croire à la sincérité de l’amitié



Un autre groupe de jeunes hommes, approché dans les rues du centre-ville de la capitale sénégalaise, refuse de croire à la sincérité de l’amitié entre les hommes et les femmes. « C’est simple, le désir est presque toujours inévitable, d’un côté ou de l’autre. N’est-ce pas là la base de l’amour, de l’attirance physique, des atomes crochus et une belle complicité ? Normal qu’à force de passer du temps avec quelqu’un, dont on s’entend si bien et, en plus, qu’on trouve de son goût, on développe des sentiments », se défendent ces jeunes, très distraits, jovialement assis sur des chaises, fabriqués localement.



Ces jeunes, dont l’âge tourne entre 18 et 20 ans, semble être de plein dans une réunion de « grin ». Ils étaient sur le point de prendre à satiété le thé. « En tant que gars, je peux t’assurer que je me suis imaginé au lit avec chacune de mes soi-disant amies. Même lorsqu’il n’y a que peu d’attirance physique, la curiosité me donnait le goût d’essayer ce que ça donnerait, au moins une fois », révèle un des membres qui semble être l’animateur du groupe.



Tandis que la seule fille du groupe, assise à ses côtés, relève que ses tentatives se sont toujours mal tournées. « Il en faut si peu pour que tout dérape. Je suis toujours sortie avec ceux que je ne croyais que des amis. Depuis, lorsque je suis en couple, je me tiens loin des hommes. J’ai perdu de vue certains amis depuis que je suis en couple. Ce qui me prouve qu’il ne s’agissait probablement pas de vrais amis. S’ils n’étaient pas secrètement intéressés, alors pourquoi sont-ils disparus?», s’interroge-t-elle. Mais, un autre camarade indique qu’après 5 ans d’amitié, il s’est retrouvé au lit avec sa meilleure amie.



Les conséquences de ce rapprochement sont partagées. Plusieurs personnes ont reconsidéré l’amitié pour former un couple. Alors que d’autres ont rétabli les barrières. Quelques-uns ont décidé de prendre leurs distances.



Seulement, il est ressorti de cette enquête que l’amitié entre personnes de sexe différent, reste une question nébuleuse. Savoir discerner les intentions d’un ou d’une ami(e) est d’autant plus difficile que de connaître les motivations propres. En somme, rien ne garantit qu’ami ne serait pas un partenaire amoureux idéal.













