« De l'impératif d'agir ensemble, pour l'intérêt de notre chère nation », Par Mamadou Ndiaye

"Aujourd'hui, notre pays le Sénégal a plus que besoin d’unité. En effet, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition est crucial pour bâtir une nation digne de ce nom, solide et stable. Cela vise ainsi à favoriser la compréhension mutuelle, mais aussi, permettre de résoudre les conflits par des moyens pacifiques. Ce qui est un puissant levier de rapprocher les positions contraires et de concentrer tous les efforts sur l'essentiel, c'est-à-dire, sur les véritables préoccupations de l'heure.



La mise en place de discussions ouvertes et constructives pourrait également encourager la participation civique et renforcer la confiance entre les citoyens et dans leurs institutions. Il est essentiel que les dirigeants au pouvoir ou dans l'opposition, mettent de côté leurs intérêts politiques crypto personnels, pour une dynamique d'ensemble, afin de travailler pour le bien commun et le développement de notre cher pays.



Il est temps qu'on oublie les divisions politiques. Au lendemain des élections, l'on doit alors adopter une nouvelle approche constructive, qui peut aider à créer un environnement propice à la coopération franche et au dialogue sincère.



Je propose la création de foras, où les représentants de chaque parti peuvent se rencontrer régulièrement pour discuter des enjeux nationaux, échanger des idées et trouver des solutions communes. Encourager des initiatives qui visent à guérir les divisions et à promouvoir un sentiment d’appartenance et de solidarité entre tous les Sénégalais, cela doit être un objectif partagé par tous les acteurs et ce, dans le souci de préserver notre héritage de paix sociale et de stabilité légendaire.



Il est temps de promouvoir l'éducation sur l'importance de l'unité et du travail d'ensemble pour le bien commun car, la prospérité du Sénégal dépend en grande partie, de la collaboration de toutes ses filles et de tous ses fils et, à tous les degrés. "



En adoptant ces approches, le Sénégal pourrait, non seulement réduire les tensions politiques, mais aussi, avancer résolument vers un avenir où l’intérêt du peuple est toujours au cœur des discussions et des décisions."