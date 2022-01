Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici De son parcours artistique: Youssou Ndour révèle sa plus grande déception Rédigé par leral.net le Lundi 3 Janvier 2022 à 20:27 | | 0 commentaire(s)| L’artiste Youssou Ndour a révélé dans une interview accordée au quotidien national, "Le Soleil", sa plus grande déception dans son parcours artistique. L’homme qui vient de faire un sold out à Dakar Arena, a fouillé dans sa mémoire.

« Sur le plan musical, je suis parfois déçu. Une fois, il m’a été demandé de travailler sur la chanson que Elton John avait écrit pour le film « Le roi lion ». Avec beaucoup d’enthousiasme, je suis allé à Los Angeles pour faire trois jours de voix », raconte Youssou Ndour.



« On avait demandé à d’autres chanteurs très connus de faire la même chose , révèle-t-il. À la fin du processus, je n’étais pas retenu. J’étais très déçu. Une année après cette expérience, j’écris et coproduis la chanson « Kirikou ». À l’arrivée, ce fut un succès mondial. C’est pourquoi je dis souvent aux jeunes, que la déception peut être une source de motivation. »



L’Icône de la musique mondiale garde encore en mémoire ce passage de sa vie artistique.





Accueil Envoyer à un ami Partager