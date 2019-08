Décès Jacques Diouf: la levée du corps prévue vendredi à l’hôpital Principal

La dépouille de l’ancien Directeur général de la FAO, Jacques Diouf est attendue ce jeudi 22 août 2019 à 20h25. Elle arrive à bord de la compagnie Air France, selon sa famille, qui souligne que la levée du corps aura lieu le vendredi 23 août 2019 à 09h à la morgue de l’hôpital Principal, suivie de la prière mortuaire à la mosquée de Minebar sise au Quartier Sud à Saint-Louis, après la prière du vendredi.



Par ailleurs, L’As note qu’une autre cérémonie funèbre de l’ancien Directeur général de la FAO, a eu lieu hier à Paris. De nombreuses personnalités parmi lesquelles le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Bâ et l’ancien président de l’Iaaf, Lamine Diack ont y pris part.



L’ancien patron de FAO, Jacques Diouf, est décédé samedi en France à l'âge de 81 ans, des suites d’une longue maladie. Ingénieur agronome de formation, Jacques Diouf est né le 1er août 1938 à Saint-Louis. Il était diplomate, homme politique et a exercé les fonctions de Secrétaire d’État puis d’Ambassadeur de la République du Sénégal.