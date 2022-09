Décès Mamy Doura Diallo : les 3 agents de santé obtiennent une liberté provisoire

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kédougou a placé sous contrôle judiciaire les 3 agents du centre de district.



Le gynécologue Léon Mbada Faye, l’anesthésiste Aziz Dioum et l’infirmier de poste Bacary Diakhaté bénéficient d’une liberté provisoire. Ils sont en attente des conclusions de l’enquête, informe LeQuotidien.



Ces 3 agents étaient arrêtés et placés en garde à vue à la suite du décès en couches de Mamy Doura Diallo. Le gynécologue et son équipe étaient visés pour les délits d’homicide involontaire et de complicité de ce chef.



Les syndicats de la santé sont dénoncés farouchement ces arrestations.



En soutien à leurs collègues de Kédougou, le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) avait déjà décrété un mot d’ordre de 48 heures sur tout le territoire national.



« Nous irons en assemblée générale à Kédougou. Si la tension ne se décante pas, ce sont des mots d’ordre qui seront déroulés. L’Etat n’a qu’à se ressaisir, on n’acceptera pas qu’on mette les médecins en prison. On s’est assez sacrifiés », avait prévenu Amadou Yéri Camara, le secrétaire général du Sames.