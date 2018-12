Décès Sidy Lamine Niasse:l’ambassadeur de la Palestine met en berne son drapeau

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018

On a connu Sidy Lamine Niasse avec ses positions sur la Palestine. Le président directeur général du groupe Walfadjri a été un fervent défenseur de la cause palestinienne. Il a crié sur tous les toits ou presque, l’injustice que cet Etat est en train de subir sous le silence de la oummah islamique, au Moyen-Orient. C’est pourquoi, l’ambassade de la Palestine au Sénégal lui a été reconnaissante après son rappel à Dieu.



Sur sa page facebook, Safwat Ibraghith écrit : « la Palestine s’incline devant la mémoire de Sidy Lamine Niass, décédé ce mardi, 4 décembre. Le drapeau de la Palestine a été mis en berne pendant une heure à l’ambassade de la Palestine à Dakar. Mahmoud Abass va envoyer une lettre de condoléances à la famille de Sidy Lamine Niasse. »











L’Observateur

