Décès, blessés, don de sang, suivi psychosocial…: Tout sur la gestion du tragique accident de Louga ! Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2023 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

C’est la principale information de ce mercredi 26 juillet 2023 au Sénégal. Un accident tragique est survenu tôt le matin à l’entrée de Ngueune Sarr, près de Louga. Il s’agit d’un bus, en provenance du département de Podor, qui s’est renversé. Les autorités médicales ont fait le point. D’abord, il faut retenir que les victimes […] C’est la principale information de ce mercredi 26 juillet 2023 au Sénégal. Un accident tragique est survenu tôt le matin à l’entrée de Ngueune Sarr, près de Louga. Il s’agit d’un bus, en provenance du département de Podor, qui s’est renversé. Les autorités médicales ont fait le point. D’abord, il faut retenir que les victimes sont au nombre de 76, dont 52 blessés acheminés par les premiers secouristes au niveau du Service d’accueil des urgences (SAU) de la capitale du Ndiambour. Parmi ceux-ci, trois cas graves ont finalement été évacués en fin de matinée au district de Saint-Louis, puis 6 autres personnes pour les besoins de « body scanner ». Pour les 30 blessés hospitalisés au niveau de l’hôpital régional de Louga, il faut signaler que 4 sont dans un état critique et admis au niveau du bloc opératoire, et 15 autres blessés légers internés au niveau du centre de santé. Le nombre de décès s’élève pour le moment à 24, dont 22 sur le site de l’accident, un à l’admission à l’hôpital de Louga et un autre dans la capitale du Nord (une fille de 10 ans). En ce qui concerne les dépouilles, les autorités médicales informent que sur les 24 corps, 13 ont déjà été identifiés à la mi-journée (situation évolutive). Le processus d’identification suit son cours. 306 poches de sang collectées, 11 ambulances mobilisées Depuis l’annonce du drame, une campagne de don de sang a été lancée. A 14h, plus de 306 poches ont d’ailleurs été collectées. Selon nos informations, le suivi psychosocial du personnel, des blessés, et des parents des blessés et de ceux des personnes décédées est assuré par le psychiatre de l’hôpital régional de Louga et son équipe. S’agissant, en outre, des moyens logistiques déployés, l’on nous révèle qu’au total, 11 ambulances ont été mobilisées et le camion frigorifique de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) était en route pour la capitale du Ndiambour. Mais, au-delà du personnel du Service d’accueil des urgences et des autres services de l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye, le personnel des Unité d’aval des urgences (UAU) de Louga, de Keur Momar Sarr, de Koki et Sakal ont été mobilisés. Pour les médicaments, un lot évalué à 5 millions 600 mille FCFA est déjà utilisé pour environ 86 actes faits. A Louga, des morgues de mosquées ont été également réquisitionnées pour déposer les dépouilles, celle de l’hôpital étant déjà pleine. Pour rappel, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, ainsi que Samba Ndiobène Ka et Mansour Faye, respectivement en charge du Développement communautaire et des Transports terrestres, sont arrivés dans la capitale à Louga, vers 14h, pour constater de visu l’ampleur des dégâts. A suivre… Salla GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/deces-blesses-don-de-sang-suiv...

