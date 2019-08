Décès d'Amath Dansokho: Idy rend hommage à "un très grand patriote"

« C’est avec une énorme douleur que nous appris le décès le rappel Dieu. Nous prions Allah pour qu’il l’accueille en Son Paradis le plus élevé », a d’emblée exprimé Idrissa Seck sur la RFM. Et d’ajouter: « Amath Dansokho était un très grand patriote, qui s’est mis toute sa vie au service du Sénégal et de l’Afrique. Par la grâce de Dieu, j’ai eu à partager avec lui beaucoup de combats politiques. Nous étions au Pds et lui au PIT et bien après. Au plan personnel, il était un oncle pour moi, qui m’a toujours gratifié de ses conseils très avisés, puisque c’est une mémoire du combat politique en Afrique, et particulièrement au Sénégal ».



Le leader du parti Rewmi a présenté ses condoléances "les plus attristées à la famille éplorée et au peuple sénégalais », avant de renouveler ses « prières pour que "le Tout Puissant l’accueille en Son Paradis le plus élevé.»