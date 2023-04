Décès d'Oumar Sow, Directeur de l'Urbanisme : Levée de corps à l'Hôpital Principal ce mardi à 10h Oumar Sow, Directeur de l'Urbanisme au Sénégal, est décédé aujourd'hui. Sa levée de corps aura lieu à l'Hôpital Principal ce mardi à 10h, suivie de son enterrement à Diourbel, où son père est enterré. La nouvelle de son décès a suscité une profonde tristesse et une grande consternation parmi ses collègues, ses amis et la communauté urbaine du Sénégal tout entière.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Leral présente ses condoléances à la famille d'Oumar Sow ainsi qu'à Serigne Mountakha, et partage leur peine dans cette période de deuil. Oumar Sow était un homme discret et dévoué, connu pour son engagement envers le développement urbain du Sénégal et son assistance sociale envers les plus démunis. Sa disparition laisse un vide dans la communauté urbaine du pays, mais son héritage de dévouement, de discrétion et de générosité restera gravé dans les mémoires. Son rappel à Dieu est une perte immense pour le Sénégal, et il sera toujours honoré et salué pour son expertise et son engagement envers son pays. En cette période de deuil, la communauté urbaine du Sénégal rend un dernier hommage à ce grand homme qui a consacré sa vie au service de son pays. La levée de corps d'Oumar Sow aura lieu à l'Hôpital Principal, suivie de son enterrement à Diourbel, où son père est enterré.











