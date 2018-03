Décès de 2 Sénégalais à Madrid : L’Act de Abdoul Mbaye réclame la lumière

Des nouvelles reçues font état d’un second compatriote décédé à Madrid dans des circonstances présentées comme de « course-poursuite engagée avec des policiers espagnols ».



Nous sommes évidemment atterrés d’apprendre que de petites activités de vente à la sauvette puissent donner lieu en une semaine, à la mort de deux Sénégalais en Espagne. L’ACT tient à présenter ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et demande aux autorités sénégalaises de réclamer de leurs homologues espagnols, les enquêtes les plus approfondies afin de permettre d’établir de manière précise la cause de ces tristes évènements.